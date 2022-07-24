Украинские боевики трижды обстреляли Донецк на два часа

Украинские военные за два часа как минимум трижды обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем нацистов оказался Кировский район, по которому выпустили пять натовских снарядов калибром 155 миллиметров. Также пострадал Петровский район, националисты пустили по нему пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от Донецка, чтобы жители не подвергались регулярным обстрелам.

Начальник Национального центра управления обороной РФ накануне сообщил, что украинские каратели продолжают оборудовать огневые позиции в учебных заведениях и жилых домах Донецкой Народной Республики.