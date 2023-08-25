Спецоперация 25 августа 2023, 03:56 Украинские боевики стали пытаться разминировать поля для удара в Запорожской области Рогов: ВСУ пытаются разминировать поля для удара по Работино с востока Freepik

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Украинские военные пытаются разминировать поля недалеко от села Работино в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«ВСУ пытаются разминировать близлежащие поля для того, чтобы ударить с востока. Перебрасываются все новые подразделения: тактическая группа „Марун“, 47-я бригада ВСУ», — сказал он.

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Политик отметил, что в районе Работино также присутствует 82-я бригада киевского режима.

Ранее Рогов заявил о колоссальных потерях личного состава среди украинских войск «Марун». По его словам, российские бойцы ликвидировали тысячи боевиков, вооруженных лучшей военной техникой Запада. Еще у уничтоженных подразделений были танки Leopard.

Политик добавил, что ВСУ пытаются выполнить поставленную украинским руководством задачу: захватить город Токмак и взять штурмом село Работино.