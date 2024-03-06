06 марта 2024, 09:18
Украинские боевики создали запасные переправы через реку Оскол
Марочко: ВСУ на Купянском направлении построили переправы через Оскол
Украинские боевики начали возводить новые переправы через реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщил ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«В населенном пункте Купянск-Узловой выявлен ряд новых переправ через реку Оскол», — написал он.
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Для строительства привлекли и гражданскую, и военную технику. Инженерные решения разные: от обычных насыпей до модульных понтонов. Грузоподъемность переправ позволит даже тяжелой бронетехнике преодолеть водные преграды.
Марочко уточнил, что информация получена из собственных источников и может отличаться от официальной.
Ранее Марочко рассказал, что российские бойцы за сутки ударили по позициям украинских военных в 20 населенных пунктах Харьковской области. С помощью беспилотников, артиллерии и авиации они уничтожили опорные пункты, склады с боеприпасами, технику и живую силу противника. В США уже заявляли о неминуемой потере Украиной Харькова. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что у России есть план по освобождению города.
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