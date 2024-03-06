Спецоперация 06 марта 2024, 09:18 Украинские боевики создали запасные переправы через реку Оскол Марочко: ВСУ на Купянском направлении построили переправы через Оскол Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские боевики начали возводить новые переправы через реку Оскол на Купянском направлении. Об этом сообщил ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В населенном пункте Купянск-Узловой выявлен ряд новых переправ через реку Оскол», — написал он.

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Для строительства привлекли и гражданскую, и военную технику. Инженерные решения разные: от обычных насыпей до модульных понтонов. Грузоподъемность переправ позволит даже тяжелой бронетехнике преодолеть водные преграды.

Марочко уточнил, что информация получена из собственных источников и может отличаться от официальной.

Ранее Марочко рассказал, что российские бойцы за сутки ударили по позициям украинских военных в 20 населенных пунктах Харьковской области. С помощью беспилотников, артиллерии и авиации они уничтожили опорные пункты, склады с боеприпасами, технику и живую силу противника. В США уже заявляли о неминуемой потере Украиной Харькова. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что у России есть план по освобождению города.