Спецоперация 16 марта 2023, 08:20 Украинские боевики создали коварные ловушки для саперов на минных полях под Мариуполем Сапер с позывным Диктор: солдаты ВСУ создают мины-ловушки в окрестностях Мариуполя РИА «Новости»

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Боевики ВСУ создают коварные мины-ловушки на противотанковых полях в окрестностях Мариуполя. Об этом заявил замкомандира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор, сообщили РИА «Новости».

По его словам, мины-ловушки представляют опасность не только для тяжелой техники, но и для саперов.

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«Поля установлены довольно профессионально, и, что самое неприятное для нашей конкретной работы, на установленных противотанковых минных полях также есть большое количество противопехотных мин», — отметил он.

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Саперы обнаруживают около противотанковых мин еще четыре-пять противопехотных. Их боевики специально устанавливают для поражения сапера. Таким образом они становятся настоящими ловушками.

Ранее ВСУ заминировали лес под Кременной американскими окопными боеприпасами. Мины опасны тем, что их невозможно обезвредить.