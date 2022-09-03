Важное 03 сентября 2022, 13:50 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики совершили вторую попытку захвата Запорожской АЭС Минобороны России сообщило о новой попытке захвата Запорожской АЭС боевиками ВСУ РИА «Новости»

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Новую попытку захвата Запорожской атомной электростанции предприняли боевики ВСУ в минувшую пятницу, 2 сентября. Их не смутило присутствие на объекте представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного прибыли две группы катеров и моторных лодок с десантом общей численностью более 250 человек, среди которых были иностранные наемники.

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Воздушно-космические силы России направили на место четыре истребителя Су-30 и два вертолета Ка-52. Авиаударом они уничтожили двадцать катеров и лодок. Остальные суда ушли в направлении украинского берега.

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Российская артиллерия гаубицами большой мощностью «Малка» поразила участок, где высадились отступившие боевики.

В ходе неудавшейся провокации ВСУ потеряли 47 бойцов и 10 иностранных наемников. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

Всего в попытке захвата станции приняли участие 42 единицы катеров и лодок.

В первый раз ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС 1 сентября, когда на станцию направилась миссия МАГАТЭ.

Украинские боевики разделились на две группы. Первая численностью 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища, где их заблокировали и ликвидировали российские войска.

Вторая группа прибыла на баржах к селу Водяное, где по ним нанесла удар российская авиация. Все суда утонули.

В Минобороны подчеркнули, что украинские боевики пытались захватить членов международной организации, чтобы шантажом добиться введения демилитаризованной зоны вокруг станции.

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе поездки на Запорожскую АЭС видел последствия и повреждения обстрелов. Он подчеркнул, что целостность станции нарушали не один раз.

В такой ситуации вызывает опасение само сохранение АЭС с учетом того, что некоторые системы безопасности работают с перебоями.

Окончательный доклад о ситуации на Запорожской АЭС глава МАГАТЭ представит 6 сентября на заседании Совета Безопасности ООН.

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