Украинские боевики совершили вторую попытку захвата Запорожской АЭС
Минобороны России сообщило о новой попытке захвата Запорожской АЭС боевиками ВСУ
РИА «Новости»
Новую попытку захвата Запорожской атомной электростанции предприняли боевики ВСУ в минувшую пятницу, 2 сентября. Их не смутило присутствие на объекте представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что на берег Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного прибыли две группы катеров и моторных лодок с десантом общей численностью более 250 человек, среди которых были иностранные наемники.
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Воздушно-космические силы России направили на место четыре истребителя Су-30 и два вертолета Ка-52. Авиаударом они уничтожили двадцать катеров и лодок. Остальные суда ушли в направлении украинского берега.
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Российская артиллерия гаубицами большой мощностью «Малка» поразила участок, где высадились отступившие боевики.
В ходе неудавшейся провокации ВСУ потеряли 47 бойцов и 10 иностранных наемников. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека.
Всего в попытке захвата станции приняли участие 42 единицы катеров и лодок.