Мирных жителей на заводе «Азот» в Северодонецке удерживает решение киевских властей и националистов об использовании их в качестве живого щита. Других препятствий для выхода граждан нет. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привел ТАСС.

«Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита», — сказал Мизинцев.

По словам военного, Киев не стал отдавать приказ своим вооруженным формированиям о прекращении наступления, чем фактически назначил их «мучениками», как это было на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Мизинцев также указал на безразличное отношение к мирным гражданам, оказавшимся в заложниках на территории предприятия.

ВС РФ и вооруженные формирования ЛНР 15 июня с 08:00 до 20:00 по московскому времени открыли гуманитарный коридор в город Сватово для эвакуации гражданских лиц с химического комбината «Азов» в Северодонецке. Всем им гарантировали безопасную эвакуацию.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что обстрелы ВСУ сорвали гуманитарный коридор для мирного населения с «Азота».