Спецоперация 27 июля 2023, 09:34 Украинские боевики с раннего утра обстреляли Донецк 11 раз СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк семь раз за час РИА «Новости»

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ВСУ с раннего утра 27 июля обстреляли Донецк 11 раз, из них семь — примерно за один час. Это следует из сводки представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Украинские боевики в основном били по столице ДНР снарядами натовского калибра (155 миллиметров), но два раза выпустили и ракеты из РСЗО. В 04:20 и 04:40 по Донецку выпустили в общей сложности семь снарядов со стороны населенного пункта Желанное Первое. Под удар попал Петровский район. Затем, с 06:15, атаки начались также со стороны Уманского, и под прицелом был уже и Киевский район. До 07:10 украинские боевики нанесли семь ударов и выпустили 24 снаряда.

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В 07:20 на Петровский район обрушили шесть ракет из РСЗО со стороны Максимильяновки. В 08:25 возобновилась атака на Киевский район из Уманского — по нему выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Пять минут спустя из Орловки по тому же району Донецка ударили семью ракетами из РСЗО.