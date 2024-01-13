Спецоперация 13 января 2024, 23:29 Украинские боевики с беспилотников минируют дороги на Кременском участке — боец «Ахмата» ВСУ с беспилотников минируют дороги на Кременском участке РИА «Новости»

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Украинские военные с помощью беспилотников минируют дороги на Кременском участке линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» в беседе с РИА «Новости».

«Они подлетают (на дроне — прим. ред.), кладут на дорогу снаряд взведенный или мину <…> и улетают», — заявил он.

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Военый отметил, что для дистанционного минирования ВСУ применяют сельскохозяйственные дроны, такие как беспилотник «Баба Яга». Так войска Украины пытаются помешать ротации военных на позициях.

«Наши парни из „Ахмата“ разминируют эту дорогу ежедневно. А они каждый день кладут и кладут на эту дорогу. Но парни опытные все», — заявил боец «Ахмата».

Он рассказал, как в начале декабря его группа проехала на автомобиле мимо спрятанной украинцами мины. В итоге она подорвалась. По осколкам поняли, что снаряд натовского производства и «стоит миллионы». При этом в машине было пять человек, но ни одному из них мина не нанесла повреждений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, как российские военные поразили два украинских склада с боеприпасами и более 100 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Как отметили в ведомстве, ракетные войска и артиллеристы осуществили атаки с помощью ударных беспилотников.