Украинские боевики разрушили здание «Первомайскугля» в ЛНР

Украинские боевики атакой из РСЗО HIMARS разрушили здание завода «Первомайскуголь». Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской Народной Республики.

Всего националисты выпустили 15 ракет.

«В результате обстрелов в н. п. Первомайск повреждено 5 многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия „Первомайскуголь“, повреждено отделение Пенсионного фонда, Городской центр культуры и досуга „Заря“, Комплексная детская юношеская спортивная школа „Юность“, магазин», — говорится в сообщении СЦКК.

Также ветеран боевых действий и эксперт по безопасности Роман Насонов сообщил «360», что все поставленное на Украину западное вооружение останется разрушенным на полях сражений.