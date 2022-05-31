Украинские боевики разместили вооружение в больницах еще трех городов

Украинские боевики продолжают размещать вооружения и оборудовать свои позиции в медучреждениях разных городов страны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В этот раз боевики использовали в своих целях объекты медицинской инфраструктуры в Харькове, Одессе и Краматорске. Националисты продолжают прикрываться гражданскими как живым щитом, обстреливая позиции российских военных. Так они рассчитывают спровоцировать ответный огонь, чтобы потом обвинить военных в уничтожении мирных жителей и неизбирательных обстрелах.

«В Харькове в здании больницы (ул. Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале — склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях», — отметил Мизинцев.

Он уточнил, что в корпусах городской больницы № 3 Часов Яре Донецкой Народной Республики украинские боевики разместили раненных товарищей, выгнав тяжелобольных пациентов под угрозой расправы. При этом на подступах к больнице ВСУ оборудовали огневые точки и блокпосты.

Опорный пункт создали и в здании больницы № 9 в Одессе, разместив на прилегающей территории артиллерию и бронетехнику. А в детской поликлинике № 3 в Краматорске после создания опорного пункта бойцы ВСУ заминировали все подходы к зданию. При этом внутри остались гражданские, которых националисты удерживают насильно. Речь идет как о персонале клиники, так и о пациентах, в том числе о детях.