Детские сады Артемовска, Славянска и Соледара стали местом размещения оружия и боевой техники подразделений ВСУ и украинских националистических объединений. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что Артемовске детский сад захватили боевики нацбатальонов. В здании они создали свой опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерию и минометы. Жителей соседних домов националисты планируют использовать для прикрытия во время обстрелов.

Дошкольное учреждение в Славянске стало местом для огневых позиций боевиков. Они ведут обстрелы ближайших населенных пунктов из размещенных на территории детсада ракетных систем залпового огня.

Детский сад Соледара стал еще одним опорным пунктом подразделений ВСУ. В здании военные устроили казармы, а по периметру территории выставили блокпосты и огневые точки.

Мизинцев добавил, что российским военным стало известно о минировании украинскими боевиками моста через реку Псел в Сумской области. Взрывчатку также заложили на подходах к переправе и обочинах автомобильной дороги.

По уже отработанному сценарию, боевики планируют взорвать мост и обвинить российских военных в неизбирательных ударах. Эту информацию они готовы продвигать в украинских и западных СМИ.