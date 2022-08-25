Украинские боевики разместили артиллерию в школе в Кривом Роге

ВСУ оборудовали в одной из школ Кривого Рога опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (пятый Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась», — заявил Мизинцев.

Такие действия со стороны ВСУ демонстрируют пренебрежение принципами международного гуманитарного права и нормами Женевских конвенций. Они запрещают размещать вооружение в жилых зонах и использовать мирных жителей в качестве живого щита, подчеркнул генерал-полковник.

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети из-за пожара после удара Вооруженных сил Украины. Из-за отключения блоков Запорожская область осталась без электроснабжения, его восстановили только после ликвидации пожара и запуска одного из энергоблоков.