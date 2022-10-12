Украинские боевики рассыпали запрещенные мины «Лепесток» в Пантелеймоновке | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 09:58 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики рассыпали запрещенные мины «Лепесток» в Пантелеймоновке Штаб теробороны ДНР: ВСУ рассыпали запрещенные мины «Лепесток» в Пантелеймоновке РИА Новости

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Украинские боевики рассыпали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в населенном пункте Пантелеймоновка Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный штаб территориальной обороны.

«При обнаружении боеприпасов необходимо немедленно связаться по номеру 101», — заявили в штабе.

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В ночь на среду украинские военные вновь обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка натовскими снарядами калибра 155 миллиметров. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что применяемые Украиной мины опасны для гражданских людей, так как их сложно обнаружить на местности.

Дипломат отметил, что зачастую дети принимают мину за игрушку, однако после взятия в руки «Лепесток» взрывается. Сообщалось о 47 пострадавших от этого типа боеприпасов.

Также Небензя напомнил, что согласно положениям Оттавской конвенции, украинским военным запрещено использовать мины «Лепесток».

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