Украинские боевики открыли огонь по колонне беженцев, которая следовала из Волочанска в Харьков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидца.

По имеющимся данным, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Жертвами расстрела стали в том числе женщины и дети.

«На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову», — уточнил собеседник агентства.

Обстреливать колонну украинские боевики начали, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию. Огонь по ним вели со стороны украинского блокпоста возле около поселка Старый Салтов.

С начала спецоперации на Украине в Россию эвакуировали свыше 1,1 миллиона жителей ДНР, ЛНР и украинских территорий. В РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, оборудованные всем необходимым для приема людей.