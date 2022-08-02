Украинские боевики расстреляли автобус с беженцами в Херсонской области

В Херсонской области украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями, которых эвакуировали на подконтрольные Киеву территории. Кровавую провокацию засняли специалисты центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ.

В Минобороны РФ уточнили, что боевики расправились с людьми на участке дороги вблизи населенного пункта Долговое.

Сделанные сотрудниками ЦИПсО фото- и видеокадры планируют представить как свидетельство якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению.

Украинские власти, подчеркнули в российском оборонном ведомстве, в очередной раз продемонстрировали полное безразличие к судьбам собственных граждан. Не говоря уже об абсолютном пренебрежении существующими нормами и принципами международного гуманитарного права.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале «обязательной эвакуации» жителей подконтрольных киевскому режиму территорий Донецкой Народной Республики. Из Донбасса до зимы хотят вывезти 220 тысяч человек, объяснив такую необходимость отсутствием в регионе газо- и надлежащего электроснабжения.