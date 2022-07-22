Украинские военные в ближайшее время предпримут попытку контрнаступления на Херсонскую область. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на заявления официальных высокопоставленных лиц на Украине.

По данным источника, западные страны обеспокоены намерением ВСУ контратаковать на херсонском направлении.

«Усиливая атаки на южном направлении, Украина ослабляет собственную оборону восточного фланга», — заявили авторы материала.

Также в статье говорится, что при контрнаступлении украинские нацисты хотят взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона усилили потенциал систем ПВО, опасаясь атак ВСУ.