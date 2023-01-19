Спецоперация 19 января 2023, 11:46 Украинские боевики попытались провести наступление на Кременную и Сватово «Русская весна»: ВСУ предприняли попытку наступления в районе Кременной и Сватово в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские военные попытались провести наступление в районах населенных пунктов Кременная и Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“».

Боевики батальона «Кракен» попробовали прорвать линию обороны рядом с поселком Новоселовское в Сватовском районе ЛНР, прикрывшись поддержкой артиллерии. По ним открыли огонь из тяжелых огнеметных систем, реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц.

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Российские комплексы «Акация» и «Гиацинт» приступили к контрбатарейной борьбе против польских самоходных установок Krab, американских М-777 и прочей артиллерии НАТО.

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В ходе боевого столкновения рядом с населенными пунктами Тимковка, Двуречная, Ивановка и Новоселовская националисты потеряли 50 человек живой силы, два БМП, два пикапа и один танк.

Ранее командир российского отряда «Викинг» сообщил, что командование ВСУ радикально борется с проблемой бегства военнослужащих с позиций, выставляя заградотряды и стреляя в спину своим соратниками.