Спецоперация 26 января 2024, 09:21 Украинские боевики попытались найти способ преодолеть российские РЭБ Офицер Марочко: ВСУ начали менять частоту дронов, чтобы уйти от российских РЭБ РИА «Новости»

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Украинская армия начала искать способы преодоления российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики на регулярной основе меняют частоты управления своих дронов. Такими действиями противник пытается снизить эффективность наших средств подавления сигнала», — рассказал Марочко.

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Кроме того, ВСУ стали чаще использовать беспилотники со спутниковой связью — более устойчивые к воздействию РЭБ. Офицер добавил, что данные получены из собственных источников. Они могут отличаться от официальной информации.

Военные России блокируют высокотехнологичное западное вооружение на Украине с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ запутывают датчики GPS и оружие, которым управляют с помощью них, блокируют радиосвязь.

Сейчас в России также заканчивают испытывать антидроновые ракеты. Они направлены на уничтожение малых беспилотников, FPV-дронов и квадрокоптеров.

Украинская армия терпит неудачи в зоне спецоперации. Как пишут зарубежные СМИ, военным приходится оставлять территории из-за острой нехватки боеприпасов.