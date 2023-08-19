Спецоперация 19 августа 2023, 00:22 Украинские боевики попали в плен под Клещеевкой Кадыров опубликовал видео с пленными штурмовиками ВСУ из Клещеевки РИА «Новости»

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Российские войска взяли в плен боевиков из штурмового отряда ВСУ, которые пытались войти в село Клещеевка Донецкой Народной Республики. Видео из населенного пункта, где с украинскими военными разговаривает заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Алаудинова, в плен украинских боевиков взяли еще 13 августа, но показали их только сейчас.

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Он отметил, что это очередное доказательство того, что ни о каких успехах ВСУ в этом районе проведения специальной военной операции сегодня говорить не приходится.

«Если бы Клещеевка была под контролем украинских формирований, как думаете, были бы их бойцы, штурмовавшие ее, у нас в плену?» — поинтересовался Алаудинов.

Военный добавил, что пленные получили путевку в жизнь, согласившись сложить оружие. Он призвал всех остальных украинских бойцов одуматься, и сдаться в плен.

«Вы не должны воевать за интересы американского правительства. Не делайте такого, чтобы ваши дети становились сиротами», — призвал Алаудинов. Он подчеркнул, что с пленными обращаются хорошо и никаких угроз для их жизни нет. Его слова подтвердили стоящие рядом украинские боевики.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что командование ВСУ перебросило в район Клещеевки дополнительную группировку для новых штурмов села. Он подчеркнул, что обстановка на этом участке сложная, но контролируемая.