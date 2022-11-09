Украинские боевики понесли большие потери в Херсонской области | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 11:23 Украинские боевики понесли большие потери в Херсонской области Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ в Херсонской области Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска за минувшие сутки попытались совершить наступление в Херсонской области, однако российские военные отразили все их попытки. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Нацисты попробовали прорвать линию обороны, но везде оказались отброшены и отбиты. Их интересует Снегиревское направление. Там они тоже получили люлей и понесли большие потери», — заявил он.

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Стремоусов отметил доблесть российских воинов, которые героически обороняют свою землю от нацистов.

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«Пока связь там прерывистая, но в будущем вы узнаете больше информации. На этом участке все стабильно и без изменений», — добавил он.

Кроме того, замглавы области заявил, что украинская армия потеряет финансирование западных стран в случае поражения Демократической партии США на промежуточных выборах в Конгресс, написал RT.

Ранее сенатор Владимир Джабаров отметил, что в случае победы республиканцев внешний курс политики США не поменяется, но общий антироссийский фон снизится.