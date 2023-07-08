Спецоперация 08 июля 2023, 12:14 Украинские боевики покинули позиции в районе села в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВСУ оставили позиции в районе села Пятихатки Запорожской области Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные оставили свои позиции рядом с селом Пятихатки Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«В районе села Пятихатки противник полностью оставил свои позиции. Причем они внезапно вышли», — сказал он.

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Рогов предположил, что отступление ВСУ связано с перегруппировкой или ротацией для удара на другом направлении.

«Покажет время, почему и зачем они оставили позиции. У ВСУ там были большие потери», — добавил член военно-гражданской администрации.

Днем ранее, 7 июля, Рогов сообщал, что российские военные провели контрнаступление в районе Пятихаток. По его словам, ВС России применил артиллерию и минометный огонь, выдавив противника из северной части населенного пункта. На месте оставались порядка 70 украинских боевиков.