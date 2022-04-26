Украинские боевики подготовили провокацию с множеством жертв в Николаеве

Город Николаев стал площадкой для новой провокации украинских боевиков с жертвами среди мирного населения. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что около предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» националисты установили радиоуправляемые мины с поражающими элементами, чтобы взорвать их во время схода жителей. Генерал-полковник добавил, что боевики хотят обвинить в большом количестве жертв российских военных.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы „бесчинствах русских“ в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ», — заявил Мизинцев.

Действия украинских властей генерал-полковник назвал очередным свидетельством бесчеловечного отношения к собственному народу и демонстрацией полного пренебрежения нормами морали и международного гуманитарного права.

Накануне Мизинцев рассказал, что украинские боевики с целью запугивания мирного населения и прекращения самостоятельных попыток эвакуации заминировали проселочные дороги и обочины около населенных пунктов Николаевской области.