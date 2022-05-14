Украинские боевики открыли огневые позиции на территории Северодонецкого химзавода

Украинские боевики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для открытия огневых позиций. Бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня они разместили в зданиях и на территориях школ Николаева и Краматорска. В подвалах учебных заведений удерживаются мирные жители. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он добавил, что в городе Северодонецке Луганской Народной Республики боевики разместили тяжелые виды вооружения на территории завода химического нестандартизированного оборудования. То, что рядом находятся жилые дома, боевиков не волнует.

В переименованном в Нью-Йорк поселке Новгородское на территории жилого массива «Петровская гора» и школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. Эвакуацию мирных жителей они не проводили.

Мизинцев подчеркнул, что украинские боевики, зная, что жертвами их преступных действий станут мирные жители, ведут прицельный обстрел российских войск из жилых кварталов, вызывая ответный огонь. Он добавил, что это делается для очередных фотографий в западных СМИ, об очередных «злодеяниях русских».