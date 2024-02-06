Спецоперация 06 февраля 2024, 11:34 Украинские боевики оставили значимый укрепрайон в ДНР Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ ушли из крупного укрепрайона под Донецком Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские военные вытеснили ВСУ из важного укрепрайона под Донецком. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщила «Газета.ru».

Украинские боевики покинули участок из-за серьезных потерь и проблем с подвозом обеспечения.

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«Нашим ребятам удалось вытеснить ВФУ из укрепрайона. Это внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти», — указал Кимаковский.

Ранее аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, что ВС России заняли позиции около Донецкой фильтровальной станции, которую еще не удалось отбить у противника. Он отметил, что российские военные держат важный рубеж в плотном кольце.

По данным Минобороны на 5 февраля, военные усилили позиции на Донецком и Краснолиманском направлениях. Российские бойцы подразделения группировки войск «Юг» атаковали ВСУ в окрестностях Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки в Донецкой Народной Республике. ВС России также отбили две атаки украинских штурмовых групп.