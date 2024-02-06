06 февраля 2024, 11:34
Украинские боевики оставили значимый укрепрайон в ДНР
Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ ушли из крупного укрепрайона под Донецком
Российские военные вытеснили ВСУ из важного укрепрайона под Донецком. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщила «Газета.ru».
Украинские боевики покинули участок из-за серьезных потерь и проблем с подвозом обеспечения.
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«Нашим ребятам удалось вытеснить ВФУ из укрепрайона. Это внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти», — указал Кимаковский.
Ранее аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, что ВС России заняли позиции около Донецкой фильтровальной станции, которую еще не удалось отбить у противника. Он отметил, что российские военные держат важный рубеж в плотном кольце.
По данным Минобороны на 5 февраля, военные усилили позиции на Донецком и Краснолиманском направлениях. Российские бойцы подразделения группировки войск «Юг» атаковали ВСУ в окрестностях Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки в Донецкой Народной Республике. ВС России также отбили две атаки украинских штурмовых групп.
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