Украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из американской гаубицы М777

ВСУ обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции из американской гаубицы М777, заявил в эфире «Россия 24» глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Обстрел ведут со стороны Никополя и Марганца.

«Понятное дело, это <…> гаубица М777, все давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», — отметил Волга.

Глава ВГА добавил, что оперативно подавить огневые точки, из которых наносят удары по станции, непросто из-за их мобильности.

«Возможно, но в связи с тем, что они мобильны, нанесли удар — отодвинулись в другие позиции, это очень сложно произвести», — пояснил Волга.

Безопасность Энергодара и Запорожской АЭС обеспечивает Минобороны РФ. Необходимости в остановке станции пока нет, все работает в штатном режиме.

После обстрела ВСУ инфраструктура и ключевые узлы ЗАЭС повреждений не получили. Радиационный фон на станции в норме, заявили в администрации.

Власти Энергодара напомнили, что в случае срабатывания тактики «грязной бомбы» пострадает не только Запорожская область, но и Украина.