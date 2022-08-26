Украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из американской гаубицы М777
Глава ВГА Энергодара Волга: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из американской гаубицы М777
ВСУ обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции из американской гаубицы М777, заявил в эфире «Россия 24» глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Обстрел ведут со стороны Никополя и Марганца.
«Понятное дело, это <…> гаубица М777, все давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», — отметил Волга.
Глава ВГА добавил, что оперативно подавить огневые точки, из которых наносят удары по станции, непросто из-за их мобильности.
«Возможно, но в связи с тем, что они мобильны, нанесли удар — отодвинулись в другие позиции, это очень сложно произвести», — пояснил Волга.
Безопасность Энергодара и Запорожской АЭС обеспечивает Минобороны РФ. Необходимости в остановке станции пока нет, все работает в штатном режиме.
После обстрела ВСУ инфраструктура и ключевые узлы ЗАЭС повреждений не получили. Радиационный фон на станции в норме, заявили в администрации.
Власти Энергодара напомнили, что в случае срабатывания тактики «грязной бомбы» пострадает не только Запорожская область, но и Украина.