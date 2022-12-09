09 декабря 2022, 07:25
Украинские боевики обстреляли Рубежное и Первомайск из HIMARS
СЦКК ЛНР: три жилых дома пострадали в Рубежном после обстрелов ВСУ
Украинские военные нанесли ракетный удар по населенным пунктам Первомайск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации огня в Telegram-канале.
Всего националисты выпустили три ракеты из американской системы реактивного огня HIMARS и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
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В Рубежном повреждения получили три жилых дома и торговые модули. В Первомайске пострадали две автозаправочные станции и один многоквартирный дом.
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В четверг националисты попытались совершить наступление на населенный пункт Водяное, но получили отпор, сообщали в республиканском МВД.
Также на Сватовском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ ракетами из огнеметной системы «Солнцепек».
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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