24 августа 2023, 08:41
Украинские боевики обстреляли поселок под Брянском
Богомаз: после обстрела ВСУ в поселке Белая Березка нарушено энергоснабжение
Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Брянской области. Утром 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
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Накануне украинские боевики били по селу Зерново под Брянском. Был поврежден деревянный храм: осколки попали в стекла и по фасаду здания.
Кроме того, несколько дней подряд украинские диверсанты пытались прорываться на территорию Брянской области в Климовском районе. В среду, 23 августа, ДРГ получила массированный удар, за день до этого спецслужбы России также отразили атаку.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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