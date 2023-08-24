Спецоперация 24 августа 2023, 08:41 Украинские боевики обстреляли поселок под Брянском Богомаз: после обстрела ВСУ в поселке Белая Березка нарушено энергоснабжение РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Брянской области. Утром 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

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Накануне украинские боевики били по селу Зерново под Брянском. Был поврежден деревянный храм: осколки попали в стекла и по фасаду здания.

Кроме того, несколько дней подряд украинские диверсанты пытались прорываться на территорию Брянской области в Климовском районе. В среду, 23 августа, ДРГ получила массированный удар, за день до этого спецслужбы России также отразили атаку.