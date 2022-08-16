Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские военные ударили по населенным пунктам Зайцево и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР).

По Зайцево нацисты выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра со стороны населенного пункта Курдюмовка. По Ясиноватой ВСУ стреляли со стороны Орловки, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, утром фашисты опять ударили по Донецку, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны Орловки, о раненных и погибших пока что не сообщалось.