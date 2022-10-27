Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 07:21 Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР СЦКК сообщил об обстреле населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ

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Украинские боевики прошлой ночью вновь атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем националистов оказались Александровка, Пантелеймоновка, Макеевка, Каштановое, Зайцево и Гольмовской. Всего украинские военнослужащие выпустили 18 снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

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Боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Орловка, Красногоровка и Курдюмовка.

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Накануне стало известно, что после начала специальной операции в Горловке из-за обстрелов националистов погибли 88 человек. Всего с 2014 года в городе снаряды ВСУ убили 311 человек, среди них 22 ребенка.

В среду ВСУ атаковали Шахтерск в ДНР, на железнодорожной станции загорелись цистерны с топливом.