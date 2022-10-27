Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР | 360°

27 октября 2022, 07:21
Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР
СЦКК сообщил об обстреле населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ
Украинские боевики прошлой ночью вновь атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.
Под огнем националистов оказались Александровка, Пантелеймоновка, Макеевка, Каштановое, Зайцево и Гольмовской. Всего украинские военнослужащие выпустили 18 снарядов калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
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Боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Орловка, Красногоровка и Курдюмовка.
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Накануне стало известно, что после начала специальной операции в Горловке из-за обстрелов националистов погибли 88 человек. Всего с 2014 года в городе снаряды ВСУ убили 311 человек, среди них 22 ребенка.
В среду ВСУ атаковали Шахтерск в ДНР, на железнодорожной станции загорелись цистерны с топливом.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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