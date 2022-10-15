Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 07:42 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР СЦКК ДНР сообщил об ударах ВСУ по Пантелеймоновке, Минеральному и Каштановому РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удары по населенным пунктам Пантелеймоновка, Минеральное и Каштановое Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

По Пантелеймоновке выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Новгородское. По направлению от Орловки ВСУ отправили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по селам Минеральное и Каштановое.

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Информации о разрушениях и раненых пока не поступало.

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Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, что украинские морпехи часто совершали выходы в Мариуполь, прикрываясь российскими отличительными признаками на экипировке. По его словам, это делалось для дестабилизации ситуации среди местного населения.

Также стало известно, что утром в субботу система противовоздушной обороны сработала в Новой Каховке.

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