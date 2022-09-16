Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР | 360°

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Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР

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16 сентября 2022, 18:31

Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР

СЦКК ДНР сообщил об атаке на Горловку и Зайцево со стороны ВСУ

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Украинские националисты атаковали населенные пункты Зайцево и Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В сторону Зайцево нацисты выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра и четыре выстрела из танка со стороны населенного пункта Дылеевка. В сторону Горловки — восемь снарядов калибром 155 миллиметров и пять 122-миллиметровых снарядов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщал на брифинге, что российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в небе над ДНР.

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Также ВС РФ в ходе боев у села Спорное в ДНР уничтожили около 80 украинских военнослужащих и восемь единиц бронированной автомобильной техники.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что вопрос вхождения республики в состав России является делом времени. По его словам, местные жители мечтают «вернуться домой в большую страну».

ДНР

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