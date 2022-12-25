25 декабря 2022, 07:21
Украинские боевики обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS
СЦКК ДНР: украинские военные атаковали Михайловку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские военнослужащие атаковали населенный пункт Михайловка в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.
Всего националисты выпустили одну ракету, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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Ранее сообщалось, что российские разведчики из шестой армии Вооруженных сил РФ успешно у дарили по месту дислокации украинских войск на Купянском направлении. Местоположение националистов при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружил боец с позывным «Горелый».
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Он передал необходимые координаты артиллерийским расчетам, которые тут же накрыли скопление живой противника огнем.
Пресс-служба министерства обороны на видео показывала к адры работы отечественных истребителей Су-34 в зоне специальной операции.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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