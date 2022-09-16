Украинские боевики обстреляли ЛНР из HIMARS | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 07:51 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики обстреляли ЛНР из HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ на Нижнюю Дуванку из HIMARS РИА «Новости»

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Украинские боевики прошедшей ночью обстреляли населенный пункт Нижняя Дуванка Луганской Народной Республики из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сообщении республиканского Совместного центра контроля и координации огня.

Всего боевики выпустили четыре ракеты, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о попытках украинских военных провести наступление по всему фронту республики. Он заверил, что все намерения ВСУ закончатся провалом, у местного населения нет поводов для паники.

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Ранее бойцы Росгвардии вскрыли в ЛНР10 схронов с украинским оружием, задержав 13 сторонников националистов. Спецназовцы изъяли как стрелковое оружие, так и переносные зенитно-ракетные комплексы, а также большое количество ракет и боеприпасов.

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