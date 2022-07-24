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    24 июля 2022, 08:59

    Украинские боевики обстреляли Красный луч в ЛНР из HIMARS

    СЦКК ЛНР: ВСУ обстреляли Красный луч в ЛНР из РСЗО HIMARS

    Максим Зинкин

    Украинские боевики атаковали населенный пункт Красный Луч в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Всего нацисты выпустили шесть ракет, о разрушениях и пострадавших не сообщается.

    Также утром ВСУ за два часа трижды обстреляли несколько районов Донецка из тяжелой артиллерии, погиб один мирный житель и еще два человека пострадали.