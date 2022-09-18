Украинские боевики обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР | 360°

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Украинские боевики обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР

СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ на город Сватово из РСЗО HIMARS

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Украинские националисты ударили по городу Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Боевики применили реактивную систему залпового огня HIMARS, выпустив две ракеты. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Также утром украинские военные в очередной раз ударили по Донецку снарядами калибром 152 миллиметра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о гибели одной женщины, а также о получившем ранение мужчине.

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Накануне полковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ существенно активизировали обстрелы территории республики из HIMARS. По его словам, по сравнению с прошлой неделей, обстрелы участились как минимум в десять раз.

Также глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что ВСУ предпринимают попытки наступления по всему фронту региона.

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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