Украинские боевики обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 08:49 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ на город Сватово из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Украинские националисты ударили по городу Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Боевики применили реактивную систему залпового огня HIMARS, выпустив две ракеты. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Также утром украинские военные в очередной раз ударили по Донецку снарядами калибром 152 миллиметра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о гибели одной женщины, а также о получившем ранение мужчине.

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Накануне полковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ существенно активизировали обстрелы территории республики из HIMARS. По его словам, по сравнению с прошлой неделей, обстрелы участились как минимум в десять раз.

Также глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что ВСУ предпринимают попытки наступления по всему фронту региона.

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