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    05 августа 2022, 07:50

    Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР

    СЦКК ДНР сообщил об атаке Горловки со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня ДНР.

    Всего националисты выпустили пять снарядов натовского калибра 152 миллиметра.

    Накануне ВСУ совершили массированный обстрел центра Донецка, где проходила церемония прощания с бывшим командиром реактивного дивизиона войска ДНР Ольгой Качурой, шесть человек погибли, есть раненые.

    Также утром 5 августа украинские военные вновь ударили по Донецку, под огнем оказались Кировский, Киевский и Куйбышевский районы.