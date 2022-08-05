Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня ДНР.

Всего националисты выпустили пять снарядов натовского калибра 152 миллиметра.

Накануне ВСУ совершили массированный обстрел центра Донецка, где проходила церемония прощания с бывшим командиром реактивного дивизиона войска ДНР Ольгой Качурой, шесть человек погибли, есть раненые.

Также утром 5 августа украинские военные вновь ударили по Донецку, под огнем оказались Кировский, Киевский и Куйбышевский районы.