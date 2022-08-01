Украинские военные обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Националисты вели обстрел со стороны поселка Зайцево Северное. Всего они выпустили пять мин калибром 120 миллиметров.

Также утром 1 августа ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, выпустив 24 снаряда калибров 152 миллиметра и 10 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее полковник США в отставке Дж. Мерфи Донован выразил мнение, что потеря Одессы станет «концом» для Украины.