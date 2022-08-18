18 августа 2022, 07:55
Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Горловку в ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Гольмовского и Горловки со стороны ВСУ
Украинские националисты вновь атаковали населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня.
Нацисты вели обстрел со стороны поселка Дружба, выпустив всего 17 снарядов калибром 155 миллиметров.
Также под огнем оказался Донецк, который обстреляли со стороны Первомайского и Марьинки 13 снарядами калибром 152 миллиметра.
Также ранее под огнем фашистов оказался Киевский район Донецка, по которому выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщал о нескольких возгораниях в городе после обстрела нацистов. В частности, загорелись несколько оптовых баз.