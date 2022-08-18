Украинские боевики обстреляли Гольмовский и Горловку в ДНР

Украинские националисты вновь атаковали населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня.

Нацисты вели обстрел со стороны поселка Дружба, выпустив всего 17 снарядов калибром 155 миллиметров.

Также под огнем оказался Донецк, который обстреляли со стороны Первомайского и Марьинки 13 снарядами калибром 152 миллиметра.

Также ранее под огнем фашистов оказался Киевский район Донецка, по которому выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщал о нескольких возгораниях в городе после обстрела нацистов. В частности, загорелись несколько оптовых баз.