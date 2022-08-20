Украинские боевики обстреляли два населенных пункта ДНР

Украинские националисты атаковали два населенных пункта Донецкой Народной Республики, под огнем оказались Зайцево и Горловка. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня.

Нацисты выпустили по Зайцево шесть снарядов калибром 122 миллиметра со стороны населенного пункта Курдюмовка.

Также боевики обстреляли Горловку шестью снаряда калибром 155 миллиметров.

Накануне сообщалось, что Союзные войска вошли в город Соледар.

Ранее стало известно, что силы ЛНР и ДНР в рамках специальной операции по демилитаризации Украины освободили от националистов 268 населенных пунктов Донбасса.