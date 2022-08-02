Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские военные нанесли удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики.

Националисты выпустили 15 снарядов по Кировскому району калибром 155 миллиметров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Накануне украинские силовики открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам Луганской Народной Республики.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что армия получила еще четыре новые установки ракетных систем залпового огня HIMARS.