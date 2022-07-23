Украинские боевики обстреляли Донецк натовскими боеприпасами

Украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Националисты выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра со стороны населенного пункта Красногоровка.

О разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Накануне ВСУ нанесли удар по донецкому хлебозаводу. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что пострадали оборудование и готовая продукция.