23 июля 2022, 07:07
Украинские боевики обстреляли Донецк натовскими боеприпасами
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка натовскими боеприпасами со стороны ВСУ
Украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Националисты выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра со стороны населенного пункта Красногоровка.
О разрушениях и пострадавших информация не поступала.
Накануне ВСУ нанесли удар по донецкому хлебозаводу. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что пострадали оборудование и готовая продукция.