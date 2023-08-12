Спецоперация 12 августа 2023, 18:44 Украинские боевики обстреляли Донецк кассетными снарядами Представительство ДНР: ВСУ за 5 минут выпустили три кассетных снаряда по Донецку РИА «Новости»

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Вечером 11 августа Донецк оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины. За пять минут боевики выпустили по городу три кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР.

ВСУ открыли огонь по Киевскому району, сначала выпустили два 155-миллиметровых снаряда, а затем еще один. Около полуночи украинская армия обстреляла Киевский и Куйбышевский районы.

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«Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — написали в представительстве.

Ранее за 45 минут ВСУ выпустили по Донецку девять кассетных снарядов. Они ударили боеприпасами по Никитовскому району Горловки, а потом по Петровскому району Донецка со стороны Кураховки.

Кассетные боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Те не всегда разрываются сразу, люди подрываются на минах, когда наступают на них. Украина целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей, применяя кассетные бомбы.