12 августа 2023, 18:44
Украинские боевики обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ за 5 минут выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Вечером 11 августа Донецк оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины. За пять минут боевики выпустили по городу три кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР.
ВСУ открыли огонь по Киевскому району, сначала выпустили два 155-миллиметровых снаряда, а затем еще один. Около полуночи украинская армия обстреляла Киевский и Куйбышевский районы.
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«Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — написали в представительстве.
Ранее за 45 минут ВСУ выпустили по Донецку девять кассетных снарядов. Они ударили боеприпасами по Никитовскому району Горловки, а потом по Петровскому району Донецка со стороны Кураховки.
Кассетные боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Те не всегда разрываются сразу, люди подрываются на минах, когда наступают на них. Украина целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей, применяя кассетные бомбы.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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