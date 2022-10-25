Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 07:49 Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Макеевку РИА "Новости"

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Украинские военные в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации огня.

Под огнем националистов оказался Донецк, по которому выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров со стороны села Орловка.

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Также ВСУ ударили по Макеевке, по которой прилетели три снаряда калибром 155 миллиметров. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

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Кроме того, за прошедшую ночь украинские военные обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики из реактивной системы залпового огня HIMARS и тяжелой артиллерии. В зоне поражения оказались Старобельск, Зоринск, Золотое-2, Белокуракино и Краснореченское.

Накануне боевики обстреляли гражданский автомобиль под Херсоном, один человек погиб и еще двое получили ранения.