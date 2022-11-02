Украинские боевики обстреляли Донецк и Еленовку | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 19:42 Украинские боевики обстреляли Донецк и Еленовку Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку РИА "Новости"

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк и Еленовку. Об этом в среду сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:05 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибрам 155 миллиметров…», — отметили в ведомстве.

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Также украинские боевики обстреляли населенный пункт Новомихайловку и населенный пункт Еленовку. В этом направлении ВФУ выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра.

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Сегодня в Минобороны России сообщили, что российские войска помешали прорыву украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении. Также Вооруженные силы (ВС) РФ отбросили солдат ВСУ и иностранных наемников на исходные позиции на Купянском направлении, уничтожив при этом до 150 человек. В Херсонской области спецназовцы Росгвардии нашли схрон с боеприпасами украинских формирований. Информацию о тайнике специалистам передали местные жители.