Украинские боевики обстреляли Донецк | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 08:06 Украинские боевики обстреляли Донецк СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк РИА "Новости"

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Украинские боевики утром в субботу в вновь обстреляли Донецк. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили 25 снарядов калибром 155 миллиметров, пд огнем оказались Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.

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Боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Орловка и Нетайлово. О пострадавших и разрушениях официальной информации пока что не поступало.

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Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что под обстрелами ВСУ в Донецке погибли три человека.

Министерство обороны России в пятницу сообщило об успешном отражении попытки атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также 25 октября националисты атаковали центр Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что среди мирного населения были жертвы.

Кроме того, российские следователи выяснили личность украинского генерала, приказавшего заблокировать гуманитарные коридоры для вывода людей из Мариуполя.