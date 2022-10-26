Украинские боевики обстреляли Донецк | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 07:22 Украинские боевики обстреляли Донецк СЦКК сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА "Новости"

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Украинские националисты обстреляли Донецк. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

Всего украинские военные выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметра.

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Под огнем оказались Куйбышевский, Петровский и Киевский районы города, боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Красногоровка и Нетайлово.

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Накануне украинские военные также атаковали районы Донецка, среди мирных людей оказались погибшие, сообщал мэр города Алексей Кулемзин.

Проведшие проверку местности следователи обнаружили обломки, предположительно, американской противорадиолокационной ракеты Harm.

Боевики не перестают обстреливать населенные пункты ДНР. Во вторник снаряды прилетели в Горловку, повреждения получили здания социальной защиты, управления труда, школы № 30 и поликлиники.