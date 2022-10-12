Украинские боевики обстреляли Донецк | 360°

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12 октября 2022, 07:20

Украинские боевики обстреляли Донецк

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12 октября 2022, 07:20

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12 октября 2022, 07:16

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12 октября 2022, 07:20

Украинские боевики обстреляли Донецк

СЦКК ДНР сообщил об атаке на Донецк со стороны ВСУ

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Украинские военные утром в среду обстреляли Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Под огнем националистов оказались Киевский и Кировский районы города.

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Всего ВСУ выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров  со стороны населенных пунктов Орловка и  Красногоровка.

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Накануне Донецк сотряс мощный взрыв от противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Ворошиловском районе. Снаряд упал неподалеку от биологического факультета Донецкого национального университета, о пострадавших не сообщалось.

Ранее итальянский доброволец с позывным «Спартак» рассказал, что западные страны намеренно игнорируют факты обстрелов ДНР со стороны ВСУ.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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