Украинские боевики обстреляли Донецк | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 07:21 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики обстреляли Донецк СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные утром 15 сентября в очередной раз атаковали Донецк. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня Донецкой Народной Республики (СЦКК ДНР).

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Нетайлово, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.

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О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

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Также ранее стало известно, что боевики ВСУ попытались атаковать Новую Каховку в Херсонской области. Системы противоздушной обороны уничтожили снаряды нацистов, в городе объявили воздушную тревогу. В общей сложности над городом зафиксировали около десяти взрывов.

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