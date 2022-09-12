Украинские боевики обстреляли Донецк | 360°

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Украинские боевики обстреляли Донецк

СЦКК ДНР сообщил о ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Украинские боевики ударили по Донецку, под огнем артиллерии оказался Куйбышевский  район города.

Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Подразделения украинской армии вели огонь со стороны населенного пункта Нетайлово, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров.

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Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Докучаевск, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и деревню Карло-Марксово тремя ракетами из БМ-27 «Ураган».

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Накануне украинские военные также нанесли удар по Донецку крупнокалиберным оружием.

ДНР

ВСУ

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