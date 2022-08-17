17 августа 2022, 07:18
Украинские боевики обстреляли Донецк
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские националисты атаковали Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР).
Вооруженные формирования Украины выпустили 29 снарядов калибром 155 миллиметров. Под огнем оказался Киевский район города, обстрел вели со стороны населенных пунктов Первомайское и Красногоровка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Помимо этого, националисты ударили по поселку Пантелеймовка ракетой «Точка-У».
Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские снаряды попали в школу-интернат в Петровском районе Донецка.