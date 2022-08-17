Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские националисты атаковали Донецк. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК ДНР).

Вооруженные формирования Украины выпустили 29 снарядов калибром 155 миллиметров. Под огнем оказался Киевский район города, обстрел вели со стороны населенных пунктов Первомайское и Красногоровка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Помимо этого, националисты ударили по поселку Пантелеймовка ракетой «Точка-У».

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские снаряды попали в школу-интернат в Петровском районе Донецка.